Вашингтон, 5 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Модель и телеведущая Тайра Бэнкс повторила образ певицы Бритни Спирс, считающийся «культовым» среди её фанатов. Об этом 5 октября пишет издание The Sun.

Кадр из клипа на песню Baby One More Time Бритни Спирс

В эфире шоу Тайра Бэнкс появилась в костюме школьницы — в похожем наряде Бритни Спирс снималась в клипе на песню Baby One More Time. Как отмечает издание, поклонники певицы раскритиковали модель, посчитав, что образ получился «неуважительным», а она не приложила к нему даже «минимальные усилия».

Ранее певица Бритни Спирс поблагодарила участников движения #FreeBritney. Артистка отметила их помощь в отстранении Джеймса Спирса от опеки над ней.