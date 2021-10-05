Роквилл, США, 5 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Релиз обновления Deadlands для массовой многопользовательской ролевой игры The Elder Scrolls Online состоится уже 1 ноября 2021 года. Об этом 5 октября сообщает портал ComicBook.

Обложка игры The Elder Scrolls Online

Первыми доступ к дополнения получат PC-игроки. Релиз на консолях ожидается спустя несколько недель — 16 ноября 2021 года.

По словам разработчиков, Deadlands станет «насыщенным 20-часовым финалом» текущего дополнения для The Elder Scrolls Online. В нём игроки будут противостоять божеству разрушения Мерунесу Дагону.