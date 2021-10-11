Курганская область, 22 апреля, 2004, 16:36 — ИА Регнум. "Курганмашзавод" - единственный в стране изготовитель боевых машин пехоты - подвел итоги делового сотрудничества с ОАО "Российские железные дороги". По мнению гендиректора предприятия Валерия Дородного, они весьма отрадные.

По многим наименованиям деталей для производства и ремонта грузовых и пассажирских вагонов, других деталей для железнодорожного оборудования достигнут рост объема производства. На кузнечном заводе за четыре месяца этого года почти в 2,5 раза возрос объем производства по 15 наименований деталей. Успех достигнут на механосборочном заводе, где ведется изготовление сложной детали для железной дороги - конической пары шестерней с круговым зубом.

На заводе точных заготовок на линии вакуумно-пленочной формовки освоен выпуск двух деталей. Скоро начнется их серийное производство. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе общественных связей ЮУЖД, ОАО "Российские железные дороги" является одним из стратегических заказчиков крупнейшего предприятия Зауралья. Гамма поставляемые для сети дорог продукции широка.