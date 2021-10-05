Белград, 5 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Новый современный технологичный офис американской IT-компании NCR открылся в районе блок 42 в Новом Белграде, где будут работать более 5000 человек, сообщает портал Investitor. me

Yarregion.ru Эскиз IT-центра

5 октября кампус посетили президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Ана Брнабич и посол США в Белграде Энтони Годфри, сообщают белградские СМИ.

Общая стоимость инвестиций составляет более 100 миллионов долларов. В компании уже работает 4200 человек, еще 200 — по контракту, еще 600 человек планируется нанять. Руководители компании ознакомили гостей с принципами работы компании, и Вучич заявил, что благодаря таким компаниям, как NCR Serbia, ей удалось оставить молодежь жить в Сербии.«Благодаря этому мы оставили молодых людей в Сербии. Все, кто может работать в IT, обычно отправляются на Запад», — сказал Вучич. Посол США ответил, что это показывает, что Сербия располагает условиями для инвестиций.

NCR Corporation — крупная компания профессиональной поддержки компаниям в различных отраслях, включая компании в области финансов, туризма, гостеприимства, телекоммуникаций, развлечений, азартных игр, государственного сектора и телекоммуникаций.