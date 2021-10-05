Уфа, 5 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Государственные награды вручил педагогам глава Башкирии Радий Хабиров в честь Дня учителя. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Цитата из х/ф «Первый учитель». Реж. Андрей Кончаловский. 1965. СССР Казахский учитель

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Сообщается, что помимо этого Хабиров вручил гранты молодым учителям, которые трудятся в сёлах.

Отмечается, что летом 2019 года глава республики учредил сто ежегодных грантов в размере 600 тысяч рублей каждый для поддержки молодых сельских педагогов. В 2020 году размер этих грантов был увеличен до 690 тысяч рублей.

Отмечается, что Хабиров предложил в 2022 году увеличить количество грантов сельским учителям до 200, чтобы больше педагогов смогли воспользоваться данной мерой поддержки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поздравил педагогов республики с Днем учителя.