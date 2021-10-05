Москва, , 13:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил свои поздравления с днем рождения президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Текст поздравительной телеграммы 5 октября обнародован на сайте Кремля.

Встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном Kremlin.ru

«Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством Таджикистан добился значительных успехов в экономической и социальной областях», — говорится в опубликованном поздравлении.

Также российский лидер отметил, что в Москве ценят усилия Рахмона по укреплению отношений стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Таджикистаном, и его вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии.

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — также говорится в поздравительном сообщении Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ситуацию, которая в настоящее время сложилась в Афганистане, обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном президент России Владимир Путин.