Белвью, США, 5 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Организаторы киберспортивного турнира Dota 2 The International решили не превращать его в публичное мероприятие. Об этом 5 октября сообщает портал Kotaku.

Иван Шилов ИА REGNUM Dota 2

Компания Valve объявила, что вернёт деньги всем, кто хотел поприсутствовать на трибунах и приобрёл билеты. В 2021 году принимающим городом Dota 2 The International стал Бухарест, компания начала продавать билеты 22 сентября 2021 года. Организаторы пояснили, что приняли такое решение из-за роста числа заражений коронавирусом в Румынии.

«Чтобы обеспечить безопасность всех участников The International 2021, мы решили вернуть средства за все билеты на турнир», — написали они на сайте Dota2.

Напомним, турнир Dota 2 The International начнётся 7 октября 2021 года. Dota 2 — это командная игра в жанре MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), которая представляет собой развитие модификации DotA для игры Warcraft III: Reign of Chaos.