Хельсинки, 5 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Московское «Динамо» и финский «Йокерит» произвели обмен хоккеистами. Об этом 5 октября сообщается на сайте клуба из Хельсинки.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

Отмечается, что «Динамо» получило права на 27-летнего финского форварда Саку Мяэналанена, а «Йокерит» — на 23-летнего шведского нападающего Оскара Стеена и денежную компенсацию.

Мяэналанен в составе «Йокерита» за два сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) провёл 64 матча и набрал 20 (8+12) очков. В десяти матчах Кубка Гагарина он забил два гола и отдал три голевые передачи Сезон 2021/2022 он начал в «Кярпяте».

Стеен является игроком системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз». В прошедшем сезоне он отыграл три матча за «Бостон»., а также провёл 23 игры за фарм-клуб «Брюинз» в АХЛ, набрав 11 (5+6) очков.