Сеул, 5 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года в Южной Кореи зафиксировали самые высокие темпы роста цен на жилую недвижимость за последние 14 лет и 9 месяцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные банка Kookmin Bank.

Здания. Сеул

Согласно данным, в сентябре 2021 года в среднем по стране цены на жильё выросли на 1,52% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с декабря 2006 года.

Известно, что в Сеуле цены выросли на 1,52%. В частности, на севере столицы цены выросли на 3,88%, в провинции Кёнгидо — на 2,02%, в Инчхоне — на 2,51%.

Отмечается, что средняя стоимость квартир в 14 районах к северу от реки Ханган составила 959 млн вон (~$808 тыс.), а в 11 районах к югу от реки Ханган — 1,4 млрд вон (~$1,17 млн).

Средняя цена квартиры в провинции Кёнгидо составила 582 млн вон (~$490 тыс.), Инчхоне — 414 млн вон (~$348 тыс.).