Киев, 5 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко не имеет возможности обсудить с офисом президента Украины Владимира Зеленского важные вопросы, требующие совместных решений и касающиеся одного из самых ключевых регионов в стране — украинской столицы, потому что офис главы государства «полностью абстрагировался» от общения с ним. Об этом мэр Киева заявил в интервью агентству «РБК-Украина».

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко

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По словам Кличко, для него было неожиданным, когда украинский лидер заявил, что мэр якобы стучится, чуть ли не живёт в офисе Зеленского, просится на встречу.

«Я действительно звонил. Ведь коммуникация необходима, — подчеркнул он. — Есть вопросы, которые требуют совместных решений».

Мэр также подчеркнул, что у него нет личного конфликта с Зеленским.

«Для того чтобы был личный конфликт, нужно иметь основания для этого. Я не вижу точек пересечения. Единственная точка пересечения: я не согласен со всеми шутками «95 квартала», которые касались Кличко», — сказал мэр украинской столицы.

По его Кличко, с 2015 года они системно пытались выставить его как человека недалекого.

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«Но личного конфликта у меня нет, к любым их «шуткам я отношусь спокойно, даже если они находятся ниже уровня юмора», — сказал Кличко.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы в структурах киевской мэрии проходили обыски. Глава украинской столицы Виталий Кличко заявил, что не верит СБУ и что президент Украины Владимир Зеленский не слышит его, тогда как силовики по наущению власти хотят его сместить.