Мурманск, 5 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области число больных ковидом увеличилось на 165, на лечении находятся 15 908 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, наибольший суточный прирост заболевших зарегистрирован в областном центре (+52), Мончегорске (+34) и Кандалакшском районе (+24).

За сутки в регионе скончались шесть человек с ковилом, Общее число жертв инфекции увеличилось до 2106.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 25 110 носителей коронавируса, 895 ковид-пациентов скончались.