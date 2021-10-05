Тбилиси, 5 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Два гражданина Грузии помещены под стражу в рамках дела о незаконном въезде в страну бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом адвокат Георгий Гогинава сообщил 5 октября журналистам.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Защитник отметил, что меру пресечения в виде предварительного заключения задержанным избрал городской суд Тбилиси. Эти люди — сотрудники морского порта Поти, передаёт телеканал «Пирвели».

По словам адвоката, задержанные действительно помогли Саакашвили передвигаться по стране, но обвинять их в укрывательстве преступления — безосновательно. Защита просила отпустить их под залог, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября. Ранее на родине его заочно осудили по делам об убийстве и избиении.

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