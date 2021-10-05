Москва, , 13:27 — REGNUM Мировые правозащитные организации не спешат на помощь бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, задержанному в рамках уголовного дела в Тбилиси. Об этом 5 октября заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению участника ток-шоу, это обстоятельство является тревожным звоночком для скандального политика.

«Его роль провокатора и негодяя для России абсолютно очевидна. У него одна надежда — на «соросят.» Но они пока не помогают. Ни европейские, ни американские правозащитные организации пока не вступаются за Саакашвили», — сказал Маркелов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Главное, чтобы не опустили» — политолог о судьбе Саакашвили