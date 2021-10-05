Лондон, 5 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Студия креативного дизайна SAIC Design создала концепт R RYZR. Об этом сообщает пресс-служба компании.

SAIC Design Концепт R RYZR

Компания позиционирует модель, как «идеальный симбиоз человека и машины». У концепта отсутствуют крыша и двери. При этом управление автомобилем происходит посредством специальной куртки.

«Концепция RYZR исследует, как пользователь может подключаться и взаимодействовать без ключа или даже физического контакта», — говорится в сообщении.

Куртка RYZR Smart-JKT подключается к автомобилю простым движением после того, как водитель усаживается в кресло.

Пока нет подробностей о технических характеристиках модели. При этом R RYZR — это полностью электрифицированная модель.

Ранее компания Rolls-Royce представила первые изображения серийного электрокара Spectre.

Читайте также: Genesis обнародовал подробности о кроссовере GV60