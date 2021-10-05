Штат Миссисипи, США, 5 октября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Американский боец смешанных единоборств Джастин Торнтон умер от травм, полученных в бою на турнире Bare Knuckle FC. Об этом сообщает MMAFighting.

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20 августа в Миссисипи (США) 38-летний Торнтон бился с Диллоном Клеклером на турнире по кулачным боям. Уже на 19-й секунде поединка он был отправлен в нокаут.

После боя Торнтона доставили в медицинский центр. Он был частично парализован, а в последние дни боролся с инфекцией, вызванной травмой спинного мозга.