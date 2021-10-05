Приштина, Сербия, 5 октября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Основной суд в Приштине провозгласил серба Горана Станишича виновным в убийстве 13 мирных жителей-албанцев в селе Словине вблизи города Липлян во время конфликта в Косово и Метохии в 1999 году. Об этом 5 октября сообщили косовские СМИ.

Суд

Станишич приговорен к 20 годам тюремного заключения.

В обвинительном акте, который ранее составила специальная прокуратура в Приштине, говорится, что Станишич, будучи сотрудником резервного состава полиции Сербии, в апреле 1999 года в селах Словине и Трбовац принимал участие в изгнании албанских мирных жителей из их домов, убийствах и других незаконных действиях, передал телеканал РТС.

Адвокат Станишича Любомир Пантович охарактеризовал обвинительный акт как скандальный и заявил о том, что его клиент обжалует решение суда в Приштине. Канцелярия по Косово и Метохии правительства Сербии опубликовала сообщение по поводу решения сепаратистского суда. Приговор Станишичу в очередной раз доказывает, что правосудие сепаратистского Косово руководствуется не справедливостью, а принципом этнической принадлежности, и судит сербов без твердых доказательств и неоспоримых заявлений свидетелей, подчеркивается в сообщении канцелярии.

Напомним, что осужденный Горан Станишич был задержан в июле 2019 года на контрольно-пропускном пункте Янине на севере Косово и Метохии на основании обвинения в военных преступлениях.