Москва, 5 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Дальнейшее будущее бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рискует быть незавидным. Об этом 5 октября заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Во время ток-шоу ведущая Ольга Скабеева отметила, что по неподтвержденной информации сотрудники колонии, где содержат Саакашвили, обращаются к нему не иначе, как «господин президент». В ответ политолог предложил не придавать этому слишком большого значения.

«Главное, чтобы не опустили. А как его будут называть абсолютно не важно. Там все-таки свои порядки. У него судьба вообще не завидная. Но для нас эта ситуация не только комичная. Не забывайте, что этот негодяй устроил бойню в Южной Осетии», — сказал Маркелов.