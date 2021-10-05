Самара, 5 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. 631 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 108 340 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего по области констатировали смерть 3992 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 25 таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе победили инфекцию 87 389 человек, в том числе 207 человек справились с вирусом за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 4 октября в Самарской области за сутки выявили 626 носителей коронавируса.