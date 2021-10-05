Рязань, 5 октября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Рязанской области 5 октября выявлено 138 новых носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых диагнозов COVID-19 превысило 43 тысячи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Скончались от осложнений 10 человек.

(сс) Morteza Jabberian. Mehr News Agency Тест на COVID-19

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Всего в Рязанской области подтверждено 43 003 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 39 256 человек, в том числе 73 — выписаны за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 1 149 пациентов.