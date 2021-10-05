Псков, 5 октября 2021, 13:16 — REGNUM Вступило в законную силу решение Псковского областного суда, согласно которому преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны официально признаны геноцидом — преступлением против человечества. Об этом сообщает 5 октября Псковское агентство информации.
Напомним, 27 августа 2021 года Псковский областной суд рассмотрел заявление прокурора Псковской области об установлении факта, имеющего юридическое значение в интересах Российской Федерации и родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Суд признал установленные и вновь выявленные преступления, совершенные во время войны на оккупированных в период с июля 1941 по август 1944 годов территориях Псковской и Великолукской областей (
На территории нынешней Псковской области нацисты и их пособники преднамеренно уничтожили более 75 000 мирных советских граждан, из которых 1400 дети, и более 377 000 советских военнопленных. Более 192 000 граждан СССР были насильственно угнаны на принудительные работы в Германию и страны Прибалтики, большинство из них погибли.
Читайте также: Преступления нацистов в Псковской области официально признаны геноцидом