Псков, , 13:16 — REGNUM Вступило в законную силу решение Псковского областного суда, согласно которому преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны официально признаны геноцидом — преступлением против человечества. Об этом сообщает 5 октября Псковское агентство информации.

Разрушенное здание Псковского музея. Псков. Псковская область. 1945

Напомним, 27 августа 2021 года Псковский областной суд рассмотрел заявление прокурора Псковской области об установлении факта, имеющего юридическое значение в интересах Российской Федерации и родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Суд признал установленные и вновь выявленные преступления, совершенные во время войны на оккупированных в период с июля 1941 по август 1944 годов территориях Псковской и Великолукской областей ( с 02.10.1957 — Псковской области) нацистскими оккупационными властями и их пособниками, военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР. Суд признал эти преступления частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии избавиться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания и истребления его в целях колонизации освободившейся территории немцами.

На территории нынешней Псковской области нацисты и их пособники преднамеренно уничтожили более 75 000 мирных советских граждан, из которых 1400 дети, и более 377 000 советских военнопленных. Более 192 000 граждан СССР были насильственно угнаны на принудительные работы в Германию и страны Прибалтики, большинство из них погибли.

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