Ош, Киргизия, 5 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия и парад прошли 5 октября на центральной площади Оша, — сообщает Turmush.

Ken Flottman Продовольственная лавка. Ош, Киргизия

В мероприятии участвовали школы и иные учреждения города. Посмотреть парад пришли несколько тысяч зрителей.

Город Ош — один из самых древних городов Туркестана и второй по величине город в Киргизии. Письменная история города насчитывает свыше тысячелетия, по мнению ряда ученх Ош является ровесником Рима.

В 2000 году жители Оша отметили 3000-летие города. С тех пор День города ежегодно отмечается 5 октября.