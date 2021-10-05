Киев, , 13:15 — REGNUM Обнародование материалов «Досье Пандоры» (Pandora Papers) нанесло имиджу Украины в мире сильный урон, так как теперь она воспринимается как «страна офшоров». Такое мнение 5 октября высказал бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в соцсети Facebook.

Павел Климкин Gov.ua

«Во всей истории с офшорами мне очень не нравятся таблички, которые обошли весь мир. Из них четко видно, что Украина на первом месте по количеству тех, кто этими офшорами пользуется. Мы для всего мира — «страна офшоров», — написал в своем сообщении он.

При этом экс-глава МИД Украины указал, что он считает такую ситуацию несправедливой, однако, по его мнению, в мире о стране складывается именно такое впечатление.

Кроме того, Климкин выразил сомнение в том, что теперь с украинскими властями всерьез станут обсуждать вступление страны в Евросоюз и НАТО.

«Кто будет серьезно с нами разговаривать о членстве в НАТО и ЕС, если даже украинцы не доверяют своей стране? Кто будет доверять тем, кто не доверяет себе? Ущерб от этой офшорной истории для имиджа Украины трудно даже оценить. Это будет еще долго нас доставать», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не планирует вести с Москвой переговоры по заключению прямого контракта на поставку природного газа.