Иркутск, 5 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Среднюю школу № 12 села Шаманка Шелеховского района Иркутской области ждёт капитальный ремонт. Об этом 5 октября сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев на встрече с педагогами учреждения в День учителя. Как сообщает пресс-служба областного правительства, школа была построена в 1935 году. Здание постепенно перестраивалось и достраивалось, а с 1951 года существует в нынешнем виде.

Пресс-служба правительства Иркутской области Школу села Шаманка Шелеховского района отремонтируют

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Глава региона отметил, что в 2022 году администрации района и школы должны будут утвердить проектно-сметную документацию будущего ремонта. Здесь необходимо заменить окна, инженерные сети, укрепить фундамент, утеплить стены, провести внутренние и наружные работы.

На эти цели планируется направить средства из федерального бюджета. Игорь Кобзев также подчеркнул, что параллельно с ремонтом будет выполнено обустройство школьного стадиона.

В школе Шаманки сейчас работают 22 педагога, среди них — один Отличник народного просвещения, четыре Почётных работника общего образования, трое награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. Также в коллективе есть педагоги, которых связывают родственные узы: семья Бугаевых-Барета-Рысь-Серебренниковых. Общий стаж династии — 140 лет.

Глава региона поздравил педагогов с профессиональным праздником.

«Еще раз поздравляю всех вас с Днем учителя. Именно педагоги — основа процветания любой школы. Дружный и ответственный коллектив — это уютная школа, насыщенная интересными событиями жизнь, а также успехи в учебе.

Так или иначе, школа становится культурным центром жизни всего села, и потому сельский учитель — фигура значимая и всеми уважаемая», — подчеркнул Игорь Кобзев.

На встрече также шла речь об основных задачах, стоящих в современном мире перед педагогами, и о том, как привлечь молодых специалистов в профессию. Глава региона отметил, что стать настоящим педагогом можно только по призванию, и лучше всего, когда будущих учителей школы растят из своих выпускников, которые потом возвращаются в родные стены как педагоги.

«Чтобы молодой учитель остался работать в школе, нужно решать вопросы с жильем, создать для него благоприятные условия труда, подобрать наставников. В свою очередь, Правительство региона совместно с Иркутским государственным университетом взаимодействует с Минобрнауки России по вопросу увеличения бюджетных мест на педагогические специальности», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Как рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов, в общеобразовательных организациях региона работают около 25 тысяч учителей. В регионе 884 школы, в селе — 465, малокомплектных школ — 313. Среди них много успешных образовательных организаций с достойными результатами обучения, с ответственными и талантливыми учителями.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительные итоги аттестации выпускников, обнародованные в Приангарье, свидетельствуют о том, что общеобразовательные учреждения сохранили уровень образования, несмотря на все сложности карантинного периода.

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