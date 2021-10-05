Лос-Анджелес, США, 5 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Джордж Клуни объяснил, почему он не появится в кинокомиксе «Флэш» в роли Бэтмена. Об этом 5 октября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из х/ф «Бэтмен и Робин». Реж. Джоэл Шумахер. 1997. США Бэтмен с Робином

«Они меня не спрашивали. Когда вы разрушаете франшизу, как это сделал я, обычно они смотрят в другую сторону…», — сказал Клуни, когда журналисты задали ему вопрос по поводу возможного участия в проекте. «У меня действительно были отличные соски. Все время была зима», — пошутил актёр по поводу костюма его версии Бэтмена.

Напомним, кинокомикс «Бэтмен и Робин», в котором Джордж Клуни исполнил роль Бэтмена, вышел на экраны в июне 1997 года. Несмотря на звёздный состав (в картине также снялись Арнольд Шварценеггер, Ума Турман, Алисия Сильверстоун и другие известные актёры) фильм плохо выступил в прокате, при бюджете $125 млн в США он собрал лишь $107,3 млн, а в мире — $238,2 млн. Кроме того, костюм Бэтмена Клуни стал причиной насмешек фанатов из-за того, что на нём были изображены соски.