Нижний Новгород, 5 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум.

В Нижегородской области по состоянию на 5 октября выявили 602 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 596 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 172 602 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 457 человек, всего выздоровели с начала пандемии 157 411 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 33 жителя региона. Это стало максимальным числом Общее число жертв COVID-19 достигло 6768 человек. Накануне сообщалось о 31 летальном случае среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8423 человека.

По состоянию на 5 октября в регионе проведено 3 733 562 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 4645 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 357,0.

Как сообщалиИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 1,06. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 5 октября остаются свободными 19% коек в ковид-центрах.