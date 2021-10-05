Москва, 5 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют позитивную динамику, прибавляя 0,4%, удерживая максимальные уровни с октября 2018 года $82,40 за баррель Brent, которые были достигнуты 4 октября после публикации итогов заседания ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Министерский комитет ОПЕК+ решил увеличить объем добычи нефти с ноября 2021 года лишь на 400 тыс. б/с, что на фоне «энергетического кризиса» в Китае, слишком высоких цен на природный газ в Европе, недостаточно для, того чтобы сбалансировать нефтяной рынок.

Даже в ОПЕК в октябре 2021 года был повышен прогнозный уровень дефицита предложения с 900 тыс. б/c к концу 2021 года, до 1,1 млн б/с, что давало основания для более существенного наращивания объема добычи.

Но, по всей видимости ОПЕК+ предпочло рискованную игру дальнейшего повышения цен на энергоносители, что локально принесет дивиденды странам-экспортерам нефти и газа, однако на более длинной дистанции, вынудит центральные банки «жестче» реагировать на инфляцию, охлаждая экономику и спрос на энергетические товары.

Техническая картина говорит о том, что нефтяной рынок находится на распутье, пробой одной из границ диапазона цен $81,30−82,50 за баррель Brent может определить среднесрочную динамику котировок.

Если будет пробита верхняя граница, то базовым сценарием станет обновление максимума 2018 года $86,50 за баррель Brent, если не устоит нижняя граница диапазона, начнется коррекция к $76,00−77,00 за баррель», — полагает эксперт.

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