Архангельск, 5 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 298 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Среди новых заболевших — 111 архангелогородцев, 30 жителей Шенкурского района, 23 жителя Плесецкого округа. По 13 новых случаев выявлено в Северодвинске и в Виноградовском районе, по 12 — в Котласе и Вельском районе. Новые случаи заболевания зарегистрированы также в Няндомском, Приморском, Устьянском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский губернатор допустил введение ограничений для непривитых.