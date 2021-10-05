Тула, 5 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Тульской области 5 октября подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом — на восемь больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Всего в области был зарегистрирован 55 тыс. 291 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 47 тыс. 533 пациента, в том числе 136 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3074 человека. Десять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.