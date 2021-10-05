Варшава, 5 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Политика России негативно влияет на ситуацию с военной безопасностью в Европе, ухудшая её. Об этом 5 октября в ходе Варшавского форума по безопасности заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Иван Шилов ИА REGNUM Враждебная Польша

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По его словам, к всё более сильным вызовам для безопасности в Европе приводит рост военной силы в Западном военном округе, в районе Балтийского и Чёрного морей, а также в районе Арктики, которому сопутствует всё более продвинутый комплекс гибридных техник.

«Непосредственные угрозы, применяемые во внешнеполитических отношениях, как и другие формы тестирования нашей обороноспособности, которые, к сожалению, стали новой нормальностью для окружения России», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

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Он добавил, что в Европе ситуация с безопасностью «подвергается значительному ухудшению в результате политики России, которая характеризуется постоянным строительством военной мощи». В этой связи Блащак призвал готовиться к различным сценариям, даже к таким, которые трудные и нежелательны, так как пока точно неизвестно, как будут развиваться события.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал польской армии Мирослав Ружаньский, который ранее был командующим Генерального командования Войска Польского, заявил, что «Россия является реальной угрозой для Польши». Он напомнил о российско-белорусских военных учениях «Запад — 2021», подчеркнув, что, несмотря на то, что во время их проведения не было ничего особенного, терять бдительности нельзя.