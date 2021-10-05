Лима, 5 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Бывший президент Перу Альберто Фухимори был помещён в отделение интенсивной терапии для проведения «инвазивной кардиологической процедуры». Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на Национальный пенитенциарный институт.

Akira Tomlinson Альберто Фухимори

В заявлении говорится, что представители ведомства распорядились перевести Фухимори из частного центра, где он находился в течение трёх дней после того, как его экстренно эвакуировали из тюрьмы из-за низкого насыщения кислородом в связи с коронарными проблемами.

Специалисты в области гериатрии и кардиологии определили необходимость пересадки после лечения экс-президента, который правил страной с 1990 по 2000 год и был приговорён к 25 годам тюремного заключения за преступления против человечности и коррупцию до 2030 года.

Семейный врач Фухимори и член парламента Алехандро Агинага заявил, что накануне у пациента была тахикардия, и в ходе медицинского оперативного вмешательства будут установлены два стента — металлических трубки, которые поддерживают коронарные артерии в открытом состоянии.

По его словам, Фухимори находится в сознании.

Экс-президент почувствовал себя плохо через несколько часов после того, как правительство дало «зелёный свет» на запрос судебной власти к чилийской системе правосудия о разрешении судить Фухимори по шести новым делам.

В запросах предлагается судить его за такие преступления, как убийство при отягчающих обстоятельствах, нанесение тяжких телесных повреждений, объединение для совершения преступлений, мошенническое хищение, похищение человека при отягчающих обстоятельствах и разглашение государственной тайны в ущерб государству.