Бишкек, 5 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Киргизии объем бюджета государственных инвестиций на 2022 год составит около 42 млрд 799 млн сомов (36,8 млрд рублей), что на 4 млрд 115 млн сомов (3 млрд 538 млн рублей) или на 10,6% больше, чем в 2021 году. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Киргизии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Из этих денег министерство экономики и финансов обещает предоставить в качестве грантов почти треть — 13 млрд 229 млн сомов (11 млрд 375 млн рублей).

Основную же сумму планируется выделить в виде кредитов — 27 млрд 133 млн сомов (23 млрд 330 млн рублей). А оставшиеся 2 млрд 437 млн сомов (2 млрд 95 млн рублей) — как софинансирование правительством.

Доминирующую роль будет играть экономический блок, на который будет приходиться 81,7% всего финансирования в виде госинвестиций — более 34 987,5 млн сомов (30 млрд 83 млн рублей).

В социальный сектор власти Киргизии обещают направить лишь 5,4% государственных инвестиций — около 2 млрд 326 млн сомов (около 2 млрд рублей). В том числе в сферу здравоохранения — около 1 млрд 685 млн сомов (1 млрд 449 млн рублей), и в сферу образования — около 641 млн сомов (551 млн рублей).