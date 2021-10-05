Ульяновск, 5 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Ульяновскую область на закупку препаратов для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19 направят из федерального бюджета 47,4 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Лекарства

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Ранее правительством Ульяновской области было выделено из региональной казны порядка 40 млн рублей. На эти средства закупили противовирусные препараты, антибиотики и антикоагулянты.

На амбулаторном лечении в Ульяновской области настоящее время находятся 10 216 пациентов с COVID-19, уточнили 5 октября в региональном правительстве.

Всего в регионы направят для обеспечения бесплатными препаратами ковид-пациентов более 5,1 млрд рублей. Это позволит обеспечить лекарствами свыше 1,5 млн человек.

ИА REGNUM напоминает, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 84 719 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, победили болезнь 74 134 ковидных больных.

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