Участники конкурса «Большая перемена» помогли выбрать учителя года
Москва, 5 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Впервые детское жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021» сформировано из участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В состав жюри вошли20 ростовских школьников и 15 старшеклассников из разных регионов — от Дальнего Востока до юга России.
Школьники были приглашены к оценке финальных этапов конкурса в Ростове-на-Донуи Москве. 3 октября специальной наградой детского жюри — маленьким хрустальным пеликаном — была отмечена учитель русского языка и литературы лицея № 14 имени Героя РФ Владимира Вильевича Нургалиева города Ставрополя Анастасия Шрамко.
Награду педагогу вручили победители первого и полуфиналисты второго сезона конкурса «Большая перемена» Лаура Эксузян и Дмитрий Шин.
В Москве 15 конкурсантов «Большой перемены» выступили в роли экспертного жюри на финальном испытании «вопрос учителю года». Специально для этого школьники приехали в Москву из разных частей страны — в состав всероссийского детского жюри вошли участники «Большой перемены» из Амурской области и Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртии, Пензенской области и Татарстана, Краснодарского и Ставропольского краев, Калужской, Московской областей и Москвы.
Карина Гилязова из Казани считает, что учителем года должен быть профессионал своего дела, любящий его.
В День учителя в московском историческом парке «Россия — Моя история» названо имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021». Им стала Екатерина Костылева, учитель физики гимназии № 16 города Тюмени (Тюменская область).
Имя победителя назвали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и ректор Московского государственного университета имениМ.В. Ломоносова, председатель Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России» Виктор Садовничий. В торжественной церемонии объявления учителя года России — 2021 принял участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Награждение победителя состоится на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября, где учителю года России — 2021 будет вручен главный приз конкурса — Большой хрустальный пеликан. Также победитель конкурса станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.
Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.
Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами 2020 года Президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.
В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России — 2020», финал которого проходил в Волгограде.
Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» — Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. В 2021 году участниками конкурса стали более 2,5 миллионов школьников и студентов колледжей.