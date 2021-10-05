Москва, 5 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Впервые детское жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021» сформировано из участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В состав жюри вошли20 ростовских школьников и 15 старшеклассников из разных регионов — от Дальнего Востока до юга России.

ИА REGNUM Учитель

Школьники были приглашены к оценке финальных этапов конкурса в Ростове-на-Донуи Москве. 3 октября специальной наградой детского жюри — маленьким хрустальным пеликаном — была отмечена учитель русского языка и литературы лицея № 14 имени Героя РФ Владимира Вильевича Нургалиева города Ставрополя Анастасия Шрамко.

Награду педагогу вручили победители первого и полуфиналисты второго сезона конкурса «Большая перемена» Лаура Эксузян и Дмитрий Шин.

«От лица всего сообщества «Большой перемены» мы хотели бы поблагодарить организаторов конкурса «Учитель года» за возможность принять участие в таких масштабных событиях, которые проходили в нашем родном городе — Ростове-на-Дону. Эмоции переполняют! Но, прежде всего, хочется сказать «Спасибо!» учителям за их неоценимый вклад в развитие каждого из нас. Педагоги — это люди, которые не только позволяют познать мир, но и наполняют нашу жизнь смыслом. Учитель помогает расправить крылья и покорять неизведанные вершины, именно поэтому символом конкурса «Учитель года» является пеликан», — обратилась к учителям Лаура Эксузян.

«Мы поздравляем незаменимых людей, в честь которых названа гордая и наиважнейшая профессия — Учитель! Погрузиться в предмет, по-настоящему многое узнать о нем и заинтересоваться им можно только тогда, когда ты любишь своего учителя. Мы бесконечно благодарны вам за знания, поддержку и заботу!», — поздравил учителей с праздником Дмитрий Шин.

В Москве 15 конкурсантов «Большой перемены» выступили в роли экспертного жюри на финальном испытании «вопрос учителю года». Специально для этого школьники приехали в Москву из разных частей страны — в состав всероссийского детского жюри вошли участники «Большой перемены» из Амурской области и Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртии, Пензенской области и Татарстана, Краснодарского и Ставропольского краев, Калужской, Московской областей и Москвы.

«Я долго думала над тем, как должно работать детское жюри «Учителя года» и поняла, что, как и в конкурсе «Большая перемена», мы должны не оценивать, а ценить, — рассказала Варвара Черкасова из Благовещенска, — для этого я выделила несколько критериев: увлеченность предметом, способность заинтересовать им других, искренность и бескомпромиссность. Мне кажется, это те навыки, от которых больше всего зависит отношение к учителю его учеников».

Карина Гилязова из Казани считает, что учителем года должен быть профессионал своего дела, любящий его.

«Не менее важно, чтобы педагог был готов самосовершенствоваться, развиваться. И, конечно же, «Учитель года» должен любить детей и уметь их слышать и слушать», — добавила школьница.

В День учителя в московском историческом парке «Россия — Моя история» названо имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021». Им стала Екатерина Костылева, учитель физики гимназии № 16 города Тюмени (Тюменская область).

Имя победителя назвали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и ректор Московского государственного университета имениМ.В. Ломоносова, председатель Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России» Виктор Садовничий. В торжественной церемонии объявления учителя года России — 2021 принял участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Награждение победителя состоится на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября, где учителю года России — 2021 будет вручен главный приз конкурса — Большой хрустальный пеликан. Также победитель конкурса станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами 2020 года Президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России — 2020», финал которого проходил в Волгограде.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» — Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. В 2021 году участниками конкурса стали более 2,5 миллионов школьников и студентов колледжей.