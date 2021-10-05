Москва, 5 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Начало торговой недели 4 октября оказалось плодотворным для рубля, который укрепился к бивалютной корзине, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Pixabay.com Доллар и евро

«Доллар спустился в зону 72,30 руб., а евро снова нарушил целостность отметки 84 руб. Сегодня пара евро/рубль уже успела обновить июльские минимумы 2020 года в районе 73,90 руб. с последующим отскоком на положительную территорию, тогда как котировки пары доллар/рубль открылись гэпом вверх и пока не ликвидировали утренний разрыв, сохраняя восходящий уклон.

Вчерашнее укрепление российской валюты вписывалось в общую картину отступления доллара на международной арене. Также немалый вклад в устойчивые позиции рубля вносят дорогие энергоносители во главе с газом и нефтью.

Решение ОПЕК+ оставить объемы наращивания добычи неизменными подтолкнуло котировки Brent к новым трехлетним максимумам вблизи уровня $82 за баррель, что не могло не порадовать российскую валюту.

Однако сейчас дальнейший рост рубля представляется маловероятным. Внешний фон выглядит неустойчивым после вчерашнего обвала американских технологических гигантов из-за падения всех сервисов Facebook.

Доллар вернулся к росту и демонстрирует восходящий уклон по отношению к большинству валют. А дополнительную нервозность придает угроза возобновления столкновений между США и Китаем — Вашингтон настаивает на возобновлении торговых переговоров, ссылаясь на невыполнение обязательств сделки китайской стороной.

В этих условиях предпосылок для продолжения укрепления рубля в течение сегодняшней сессии не наблюдается, хотя фондовые индексы РФ неплохо держатся на контрасте с зарубежными коллегами.

Если ралли нефти не получит развития, доллар вполне может протестировать зону 72,50 руб., хотя путь наверх тоже представляется ограниченным. Евро, похоже, пока будет осциллировать вокруг отметки 84 руб.», — считает эксперт.

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