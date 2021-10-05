Бишкек, 5 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Киргизии складывается самая благоприятная ситуация с расценками на бензин и дизельное топливо среди стран СНГ, импортирующих горюче-смазочные материалы. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров республики 4 октября.

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Так, розничные цены на автомобильное топливо в Киргизии в среднем на $0,35 (около 26 рублей) ниже, чем в Армении, в Грузии, в Молдавии и на Украине.

Также следует отметить, что в то время как отпускные цены на российских нефтеперерабатывающих заводах выросли в 2,3 раза — на бензин и в 1,7 раза — на дизельное топливо, на автозаправках Киргизии их стоимость увеличилась только на 59% и на 40%, соответственно.

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