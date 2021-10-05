Уфа, 5 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. С Днем учителя поздравил педагогов Башкирии глава республики Радий Хабиров. Об этом 5 октября он сообщил на своей странице в социальной сети.

День учителя. Советская открытка

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«Трудно переоценить, какую роль играют учителя в нашей жизни. Они открывают перед учениками мир новых знаний. Воспитывают самостоятельность и стремление к постоянному росту. Закладывают личным примером высокие нравственные ориентиры», — сообщил глава региона. Он отметил, что важно хранить и продвигать опыт лучших учителей и передовых школ.

Хабиров подчеркнул, что необходимо поддержать учителей, особенно тех, которые трудятся в сельских школах.

«У них ответственная задача — создать условия, чтобы сельские дети были такими же успешными в жизни, как и те, кто учится в городских гимназиях и лицеях. Поэтому мы решили увеличить в два раза количество грантов для молодых преподавателей на селе. Ежегодно будем выдавать 200 сертификатов по 690 тысяч рублей», — сообщил глава региона, отметив, что учителям пришлось научиться работать в условиях пандемии.

«Мира и добра, с праздником!», — поздравил Хабиров учителей.