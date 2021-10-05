Тбилиси, 5 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Чёрном море возле Батуми прошли военные учения с участием пяти кораблей второго постоянного морского подразделения НАТО (SNMG 2) и катеров береговой охраны МВД Грузии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба грузинского ведомства.

Mfa.gov.ge Французский военный корабль в Батуми

Сообщается, что Североатлантический альянс представляли корвет Rayo (Испания), а также тральщики Edincik (Турция), Shkval (Болгария), Lt. Lupu Dinescu (Румыния) и Viareggio (Италия).

«Целью учений было повышение оперативной совместимости военно-морских сил Грузии и НАТО и укрепление обороноспособности нашей страны», — говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что корабли НАТО регулярно заходят в порты Грузии. Это является подтверждением сотрудничества Тбилиси и военного блока.

Стоит отметить, что корабли Североатлантический альянса течение 2021 года посетили Грузию два раза.