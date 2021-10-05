Элиста, 5 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Такие данные приводи региональный оперштаб 5 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 612 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии начался рост числа заражений коронавирусом. До 24 октября в регионе будут действовать ранее введённые ковид-ограничения. В частности, запрет распространяется на проведение массовых мероприятий.