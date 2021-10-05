Вашингтон, 5 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Певица Бритни Спирс признала вклад движения #FreeBritney и поблагодарила его участников за помощь в отстранении её отца от опеки над ней. Исполнительница написала пост на эту тему в личном Twitter-аккаунте 5 октября.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

https://twitter.com/britneyspears/status/1445152001814269952

«Благодаря вам, ребята, и вашей постоянной настойчивости в освобождении меня от опекунства моя жизнь сейчас движется в этом направлении», — поблагодарила Спирс своих поклонников. «Прошлой ночью я плакала на протяжении двух часов, потому что мои фанаты лучшие, и я это знаю», — поделилась артистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд отстранил отца певицы Джеймса Спирса от опеки над ней. Данное решение может стать шагом для самостоятельной жизни Бритни Спирс и всецелого освобождения от надзора опекунов.