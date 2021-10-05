Лос-Анджелес, США, 5 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Известный в сети художник ApexForm опубликовал концепт-арт, на котором злодей сериала «Пацаны» Хоумлендер изображён в образе Обратного Флэша из комиксов DC. Публикацию он разместил 4 октября на своей странице в Instagram.

Скриншот с YouTube Супергерой Флэш в фильме «Лига справедливости Зака Снайдера»

В публикации ApexForm отметил, что в рамках предстоящего фестиваля DC FanDome студия DC наверняка сообщит новости о предстоящем кинокомиксе «Флэш», а также о его актёрском составе. Он отметил, что актёр Энтони Старр великолепно смотрелся бы в роли Эобарда Тоуна (Обратный Флэш).

https://www.instagram.com/p/CUnArlaAPG4/

Напомним, в сентябре 2021 года режиссёр «Флэша» Андрес Мускьетти опубликовал фотографию, на которой запечатлён объединенный логотип Бэтмена (из фильма 1989 года) и Флэша. Кинематографист никак не прокомментировал снимок.