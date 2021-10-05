Москва, 5 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Российская синхронистка, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина заявила, что вряд ли поедет на Олимпийские игры 2024 года. Об этом 5 октября сообщает ТАСС.

Василий Иванов ИА REGNUM Светлана Ромашина на церемонии чествования российских олимпийцев на Красной площади

«Я ещё не объявляла о завершении карьеры, но, конечно, понимаю, что вряд ли поеду на следующие Олимпийские игры», — сказала Ромашина.

Напомним, на Играх в Токио Ромашина завоевала две золотые медали и стала самой титулованной синхронисткой мира. На её счету также 21 победа на чемпионатах мира и 13 — на чемпионатах Европы.