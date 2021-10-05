Минск, , 13:00 — REGNUM Избитых беженцев из Сирии в критическом состоянии обнаружили белорусские пограничники на границе с Польшей. Об этом 4 октября сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

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«В субботу 2 октября на линии белорусско-польской границы белорусские пограничники обнаружили троих беженцев. Двое из них были в бессознательном состоянии. На сопредельной стороне в это же время находились представители пограничной стражи Польши, которые просто наблюдали, не пытаясь оказать помощь людям, находящимся на грани смерти. Также на польской контрольно-следовой полосе отчетливо видны следы волочения, что прямо указывает на насильственное перемещение беженцев пограничниками сопредельного государства», — сказано в публикации на сайте белорусского ведомства.

Там также сказано о выяснении обстоятельств произошедшего белорусскими пограничниками. Со слов выдворенного обратно в Белоруссию сирийца, его с согражданами задержали их на территории Польши, а затем, игнорируя просьбы о предоставлении убежища, насильно доставили к белорусской границе. Так как нелегалы отказывались возвращаться туда, откуда пришли, то польские силовики их избили, утверждается в публикации белорусского ГПК.

«Ввиду критического состояния здоровья беженцев на место вызвана скорая медицинская помощь, все иностранцы доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время их жизни ничто не угрожает, — сказано в официальном сообщении. — Оперативные действия белорусских пограничников позволили не допустить новых жертв противозаконных и нечеловеческих методов польских силовиков».

Напомним, Евросоюз неоднократно обвинял официальный Минск в создании миграционного кризиса и развязывании «гибридной войны». После отказа ЕС признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии поток нелегальных мигрантов в ЕС из Белоруссии вырос более чем на порядок. По мнению белорусских политологов, таким образом Лукашенко мстит Евросоюзу за непризнание и унижение. ГПК Белоруссии при этом демонстрирует неспособность обеспечить охрану границы Союзного государства России и Белоруссии.

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