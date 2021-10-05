Катманду, 5 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Во время подготовки ко взлету из аэропорта в Катманду самолет непальской авиакомпании Shree Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом 5 октября сообщил генеральный директор аэропорта ПратапБабу Тивари, его слова приводит издание Khabarhub.

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«Направлявшийся в Непалгандж самолет отклонился от взлетно-посадочной полосы, когда собирался взлететь этим утром», — сказал он.

Также гендиректор аэропорта уточнил, что во время буксировки одно из колес авиалайнера застряло в траве за пределами взлетно-посадочной полосы.

При этом ПратапБабу Тивари подчеркнул, что произошедшее никак не отразилось на графике вылета других рейсов и добавил, что на момент инцидента на борту воздушного судна находились 80 человек, включая членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолёт авиакомпании «Россия», подавший сигнал тревоги после вылета из аэропорта Санкт-Петербурга, успешно совершил посадку в Калининграде.