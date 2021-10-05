Смоленск, 5 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Смоленской области 5 октября подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 51 тыс. 13 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 45 тыс. 11 пациентов, в том числе 103 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1763 человека. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.