Волгоград, 5 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Судебные прения по уголовному делу по факту убийства иностранного студента прошли 5 октября в Волгоградском областном суде. Сторона обвинения просит для подсудимого 20 лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Joe Gratz Суд

Прокурор просит признать подсудимого виновным по трём статьям уголовного дела и отказался от обвинения в части приобретения и перевозки им огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору и в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ (первое — как не нашедшее подтверждение в суде, второе — в связи с малозначительностью деяния). Сторона обвинения просит назначить подсудимому 20 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года со штрафом 150 тысяч рублей. Представитель матери погибшего студента настаивает на пожизненном лишении свободы и удовлетворении гражданского иска потерпевшей на сумму два миллиона рублей.

Следующее судебное заседание назначено на 12 октября 2021 года, где свою позицию выскажет сторона защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 17-летний студент первого курса волгоградского медуниверситета, гражданин Азербайджана, погиб в июне 2020 года от множественных ножевых ранений, которые ему нанёс не знакомый ему мужчина.