Элиста, 5 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 68 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 5 октября. Это на восемь случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Лечение в ковидных госпиталях в настоящее время получает 471 пациент с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Из них 23 человека находятся в тяжёлом состоянии, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. На самоизоляции остаются 2 810 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 30 817 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 29 098 носителей инфекции.