Барнаул, 5 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 5 октября прививки получили 694 427 человек из более двух миллионов жителей. За выходные сутки прирост вакцинированных составил 62 человека. Такие данные приводит оперштаб.

Yarregion.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Из общего числа привитых 37 977 жителей региона получили первую прививку (-22 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 651 236 человек (+83 за сутки). Также известно о 5214 ревакцинированных (+1 сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Читайте также: На Алтае за выходные от COVID-19 привиты менее пяти тысяч человек