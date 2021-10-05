Посёлок Горноправдинск, Югра, 5 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Югре женщина ушла за грибами и кедровыми шишками в лес и не вернулась. Она была обнаружена 4 октября без признаков жизни и передана сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».

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Спасатели искали 58-летнюю жительницу Горноправдинска по заявлению родных с 1 октября в лесу на 83 километре автодороги «Иртыш». Уже 3 октября к спасателям присоединились в поисках женщины волонтёры из Ханты-Мансийска.

Был обследован лесной массив на площади 11 410 000 кв. м и 13 километров линии электропередач. Потерявшуюся женщину без признаков жизни обнаружили 4 октября её родственники, сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным «Центроспас-Югории», осенью 2021 года случаи выездов на поиски людей в лесах увеличились по сравнению с прошлым годом в пять раз.