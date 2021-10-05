Евпатория, Крым, 5 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В городском совете крымского города Евпатории прошли обыски, председатель горсовета Олеся Харитоненко задержана. Об этом сообщает 5 октября источник в правоохранительных органах региона.

Gor.my-evp.ru Олеся Харитоненко

По его словам, обыски прошли в кабинете Харитоненко. Меру пресечения главе городского совета изберут до конца дня.

«Где-то в 15:00 мск суд изберет ей меру пресечения», — сказал собеседник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Олеся Харитоненко возглавляет Евпаторийский городской совет с 29 сентября 2014 года.

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