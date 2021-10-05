Ташкент, 5 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Власти Узбекистана и Туркмении намерены активизировать взаимодействие в сфере транспорта и развития транзитных коридоров. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Press-service.uz Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов

Напомним, что 4−5 октября президент Туркмении Бердымухамедов находится в Ташкенте с официальным визитом.

«Отмечена (в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым) важность совместного продвижения Ашхабадского соглашения и расширения использования уникальных возможностей морского порта Туркменбаши», — говорится в сообщении.

Отмечается, что совместные скоординированные усилия в этом направлении позволят увеличить объемы грузоперевозок и создать благоприятные условия для раскрытия транзитного потенциала.